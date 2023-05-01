Как стать суперхозяином: спецпроект на mos.ru посетили почти 190 тысяч раз

«В Москве созданы отличные условия для того, чтобы владельцам домашних животных было удобно следить за здоровьем своих любимцев. Например, в городе работает сервис онлайн-записи к ветеринарному врачу и круглосуточный контакт-центр. Но зачастую важно не только организовать необходимые удобства, но и оказать жителям города информационную поддержку, притом сделать это в доступной и интересной форме. Все эти моменты были учтены при создании спецпроекта «Как стать суперхозяином». В нем подробно рассказывается обо всех этапах содержания питомцев и тонкостях ухода за ними. Мы очень рады, что москвичи довольно активно пользуются собранной информацией. Запуск проекта был анонсирован чуть более четырех месяцев назад, при этом его уже посетили более 188 тыс. раз», - говорится в сообщении со ссылкой на комитет ветеринарии Москвы.

В материале указывается, что в преддверии сезона отпусков особенно актуальна информация о прививках питомцев и правилах путешествиях с ними. В разделе «Вакцинация от бешенства» можно найти не только рекомендации по подготовке питомца к процедуре и ограничениям после нее, но и график работы временных прививочных пунктов. На странице «Поездки с питомцем» подробно расписаны все этапы подготовки к путешествию. Информация структурирована с учетом всех сроков и требований. Здесь можно почитать о правилах, которые действуют для поездок по России и для выезда в другую страну, а также узнать о городских зоогостиницах. В спецпроекте «Как стать суперхозяином» также можно прочитать о регистрации домашних животных, их здоровом питании, главных правилах безопасного выгула и многом другом. Найти адреса городских ветеринарных клиник можно в разделе «Лечение». В Москве работает 26 государственных ветеринарных лечебниц. Проект содержит семь страниц, шесть из которых разработаны совместно со специалистами столичного комитета ветеринарии. Также во вкладках проекта можно найти подробную информацию об услугах городских ветеринарных клиник, знать, что нужно для путешествия с питомцем, а также почитать о гигиене животных: чистке зубов, ушей и уходе за когтями. На странице «Помогаем бездомным животным» можно найти информацию о том, как стать волонтером, взять животное из приюта или пожертвовать деньги на благотворительность.