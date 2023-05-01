Монумент Победы на Поклонной горе промыли после зимы

Некоторые участки памятника специалисты очистили вручную.

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Специалисты комплекса городского хозяйства промыли монумент Победы на Поклонной горе после зимы. Чтобы привести памятник в порядок, потребовалось около восьми часов. Работала бригада из 10 человек, а также задействовали спецтехнику — две поливомоечные машины и гидровышку.

Для очистки обелиска использовали около 16 кубометров воды и пять литров моющего средства. Из-за высоты и сложности рельефа некоторые участки невозможно очистить механическим способом. Поэтому рабочие сначала вручную нанесли на поверхность специальный состав, а затем тщательно смыли его водой.

Монумент Победы на Поклонной горе — уникальное сооружение: из-за сложной формы он обладает аэродинамической неустойчивостью. Для предотвращения колебаний от ветра объект оснащен системой динамических гасителей колебаний, главный из которых, весом 10 тонн, находится за скульптурой богини Ники.

Состояние памятника постоянно контролируют. Внутри холма, на котором стоит монумент, находятся служебные помещения, где оборудована станция мониторинга.

Высота стелы составляет почти 142 метра, она имеет форму трехгранного штыка и покрыта бронзовыми барельефами.

На высоте 104 метров к стеле крепится 25-тонная бронзовая скульптурная группа, в которую входит статуя богини победы Ники. У основания стелы расположена конная статуя Георгия Победоносца, который поражает змея копьем. Общая масса сооружения — около тысячи тонн.