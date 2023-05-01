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Раскрыты подробности о традициях празднования Первого мая в Москве

Массовые гуляния стали одной из главных традиций празднования Первого мая в Москве со времен императора Петра I. Об этом в материале «Мосленты» рассказал историк и журналист Валерий Бурт.

Раскрыты подробности о традициях празднования Первого мая в Москве
© Мослента

По словам Бурта, празднование Первомая пошло со времен Петра Великого, когда он начал устраивать в Сокольниках застолья для своих поданных и заграничных гостей. С каждым годом на празднования собиралось все больше людей всех сословий. В Петровском парке и на Пресне также устраивались народные гуляния и ярмарки, народ пел песни и танцевал.

Со Советском Союзе Первомай официально было принято считать Днем борьбы рабочего класса за свои права. В это день в центре столицы шли демонстрации рабочих с лозунгами и плакатами. Однако, большинство горожан, как и прежде предпочитали считать это день праздником весны. Многие ходили друг к другу в гости и устраивали пикники на природе.

Ранее стало известно мнение Антона Чехова о празднующих Первомай москвичах.

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