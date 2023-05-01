$80.51-1.0588.37-1.83

Стенд «Стена Памяти» установили в Музее Победы

В Музее Победы установили «Стену Памяти» — до 9 мая москвичи и гости столицы смогут прикрепить на стенд портрет своего родственника — участника Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе музея.

Стенд «Стена Памяти» установили в Музее Победы
© Вечерняя Москва

— Эта акция – возможность собраться всей семьей, достать старые фотографии и рассказать детям историю Великой Победы, — сказала депутат Госдумы, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

На открытии стенда присутствовал ветеран Великой Отечественной войны сын полка Николай Константинович Имчук.

Накануне певец SHAMAN посетил Музей Победы в Москве, осмотрел экспозицию и разместил портрет своего прадеда Михаила Селедкина, который пережил блокаду Ленинграда, на «Стене Памяти».

С 3 по 31 мая на Арбате пройдет выставка «Они сражались за Родину!», посвященная участникам Великой Отечественной войны. Посетители увидят портреты летчиков, разведчиков, тружеников тыла, контрразведчиков и простых солдат.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий