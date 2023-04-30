Москвичей предупредили о 10-дневном похолодании

Первые 10 дней мая в столице будут холодными. Такой прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что внутри декады будут «свои всплески и падения».

Так, 2 и 3 мая будет ясно, с 0 градусов утром воздух прогреется до +15 и более днем. Однако уже 4 мая дожди и холод вернутся. Дневная температура составит около +10.

Еще холоднее станет днем 6-8 мая: до +8 градусов и ниже.