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Собянин рассказал о строительстве новых спортивных комплексов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин во воскресенье, 30 апреля, рассказал о строительстве и запуске в разных районах города спортивных комплексов.

Собянин рассказал о строительстве новых спортивных комплексов в Москве
© Вечерняя Москва

— В Новокосине на улице Суздальской скоро откроется спорткомплекс площадью больше пяти тысяч квадратных метров с бассейнами. Прилегающую территорию озеленили, сделали парковку. В следующем году современный спортивный объект получат жители Гольянова, — заявил он.

По словам Собянина, комплекс в Гольянове будет построен на улице Алтайской, где уже сейчас строители разрабатывают котлован.

Спорткомплекс «Максимум» с ледовым полем и двумя бассейнами начали строить в Южном Бутове. Власти города также выдали разрешение на строительство комплекса в Останкинском районе с бассейнами на крыше и в Северном Бутове.

Новый спортивный объект «Акварис» возведут в районе Зябликово в следующем году. Еще один оздоровительный комплекс с двумя бассейнами начнут строить в районе Алексеевский уже в этом году, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что инвестор приступил к возведению монолитных конструкций на уровне подвала первого этажа будущего торгово-развлекательного комплекса площадью почти 50 тысяч квадратных метров, расположенного в районе Некрасовка.

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