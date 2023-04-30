На улицах Москвы появился первый в России робот-уборщик

О появлении уникального и первого в России робота-уборщика под названием «Пиксель» на улицах Москвы сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин. Он пояснил, что его разработали эксперты кластера «Ломоносов» в научно-технологической долине МГУ.
По словам градоначальника, робот может делать влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов подряд. При этом использовать его можно круглогодично благодаря сменному навесному оборудованию.
Кроме того, мэр рассказал и о других уникальных разработках. Например, роботе-охраннике и «Блиндозере» — первом вендинговом аппарате, который самостоятельно выпекает блины на глазах у покупателя. Попробовать блины от робота можно в «Сколково», парке «Зарядье» и на трех станциях столичной подземки.