На улицах Москвы появился первый в России робот-уборщик

О появлении уникального и первого в России робота-уборщика под названием «Пиксель» на улицах Москвы сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин. Он пояснил, что его разработали эксперты кластера «Ломоносов» в научно-технологической долине МГУ.

© Telegram-канал «мэр Москвы Сергей Собянин»

По словам градоначальника, робот может делать влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов подряд. При этом использовать его можно круглогодично благодаря сменному навесному оборудованию.