$80.51-1.0588.37-1.83

На улицах Москвы появился первый в России робот-уборщик

О появлении уникального и первого в России робота-уборщика под названием «Пиксель» на улицах Москвы сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин. Он пояснил, что его разработали эксперты кластера «Ломоносов» в научно-технологической долине МГУ.

На улицах Москвы появился первый в России робот-уборщик
©  Telegram-канал «мэр Москвы Сергей Собянин»

По словам градоначальника, робот может делать влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов подряд. При этом использовать его можно круглогодично благодаря сменному навесному оборудованию.

Кроме того, мэр рассказал и о других уникальных разработках. Например, роботе-охраннике и «Блиндозере» — первом вендинговом аппарате, который самостоятельно выпекает блины на глазах у покупателя. Попробовать блины от робота можно в «Сколково», парке «Зарядье» и на трех станциях столичной подземки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий