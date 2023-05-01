$80.51-1.0588.37-1.83

Москвичам напомнили о бесплатной парковке в майские дни

В майские праздники парковка в Москве будет бесплатной. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Москвичам напомнили о бесплатной парковке в майские дни
© Софья Сандурская / АГН Москва

— Обращаем внимание, что 29 апреля и 6 мая уличные парковки будут платными, а 30 апреля и 7 мая — бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час, — говорится в сообщении.

1, 8 и 9 мая парковка на всех улицах города будет бесплатной. Паркoвки со шлагбаумoм в майские праздники прoдолжат рабoту пo действующим тарифам, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В Третьяковской галерее изменили график посещения в майские праздники. Постоянные экспозиции и выставки в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу открыты для посещения 30 апреля, 1, 7, 8, мая — с 10:00 до 20:00.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий