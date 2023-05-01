В майские праздники парковка в Москве будет бесплатной. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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— Обращаем внимание, что 29 апреля и 6 мая уличные парковки будут платными, а 30 апреля и 7 мая — бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час, — говорится в сообщении.

1, 8 и 9 мая парковка на всех улицах города будет бесплатной. Паркoвки со шлагбаумoм в майские праздники прoдолжат рабoту пo действующим тарифам, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В Третьяковской галерее изменили график посещения в майские праздники. Постоянные экспозиции и выставки в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу открыты для посещения 30 апреля, 1, 7, 8, мая — с 10:00 до 20:00.