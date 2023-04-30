Собянин рассказал, как Москва отмечала 1 Мая и День Победы в XX веке

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столица отмечала 1 Мая и День Победы в XX веке. Главархив опубликовал уникальные воспоминания москвичей.

— Первомай изначально задумывался как нерабочий день. 9 Мая стал выходным только к середине 1960-х, — отметил глава города в своем Telegram-канале.

Жительница района Бескудниково вспоминает, что 1 мая часть Ленинградского проспекта делали праздничной зоной, устанавливали лотки с пирогами, соками, пирожными и другими сладостями. Кроме того, везде были флаги и надувные шары.

О праздновании Дня Победы вспоминает Алексей Немчинов из района Коптево. По его словам, множество людей бежали на Красную площадь, где проходило торжественное празднование.