В Москве 1 мая откроют летний сезон в парках

В московских парках 1 мая откроется летний сезон - на протяжении дня там будут проводить концерты, мастер-классы, мероприятия для детей и другие активности. В общей сложности запланировано более 200 бесплатных мероприятий. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.