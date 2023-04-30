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В Москве 1 мая откроют летний сезон в парках

В московских парках 1 мая откроется летний сезон - на протяжении дня там будут проводить концерты, мастер-классы, мероприятия для детей и другие активности. В общей сложности запланировано более 200 бесплатных мероприятий. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве 1 мая откроют летний сезон в парках
© Российская Газета

"К примеру, в парке "Фили" покажут сказочный спектакль и научат делать подсвечники, а в ландшафтном парке "Митино" выступят артисты хореографического коллектива, - написал градоначальник в своем Telegram-канале. - В усадьбе Воронцово устроят научное шоу для детей".

Все основные мероприятия будут проходить с 13.00 до 19.00. Изучить полную программу можно на портале столичной мэрии.

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