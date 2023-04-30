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Музей транспорта Москвы открыл выставочное пространство в здании Южного речного вокзала

Музей транспорта Москвы открыл новое выставочное пространство в здании Южного речного вокзала. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Музей транспорта Москвы открыл выставку в здании Южного речного вокзала
© Вечерняя Москва

— Здесь появилось пространство Музея транспорта Москвы, заработала первая выставка «Москва-река пассажирская», где посетители смогут больше узнать о развитии речного городского транспорта, — сказал он.

Отмечается, что на выставке в хронологическом порядке будут представлены ключевые события в истории освоения реки. Гости увидят уникальные фотографии, масштабные модели судов, видеохронику и чертежи более чем из 10 частных и государственных собраний, а также коллекцию архивных печатей и проездных билетов на тему речного транспорта, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве 24 апреля открылся летний сезон речной навигации. Водный транспорт активно развивается и уже сейчас позволяет москвичам не только перемещаться по городу, но и отправляться в путешествия по России. О новых речных маршрутах, круизных направлениях из столицы и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».

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