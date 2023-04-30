Топ-5 красивых мест, где можно пожарить шашлыки в Москве в 2023 году

Все парки из подборки оборудованы специальными мангалами.

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В этом году весна в столицу пришла раньше срока. А это значит, что всё больше людей с упаковками угля, пакетами и пледами направляются с друзьями в ближайшие парки. Но далеко не все городские пространства подходят для жарки шашлыков: не везде есть специально отведённые для этого зоны. За нарушение предусмотрен штраф, поэтому нужно внимательно выбирать место отдыха.

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Сегодня мы подготовили подборку оборудованных площадок в Москве, где можно пожарить шашлыки и комфортно провести время.

О том, какой шашлык можно есть на диете, рассказали по ссылке.

Тропарёвский парк

Адрес: ул. Академика Анохина, 64, строение А

Лесной массив на юго-западе Москвы – отличный вариант для отдыха на природе с близкими. Вас будет ждать живописный и большой парк, в котором есть зона рыбалки, лодочная станция и даже прокат лошадей. Ну и, конечно, куда же без мангальной зоны. Там вы сможете комфортно расположиться и пожарить вкусный шашлык.

Кузьминский парк

Адрес: ул. Кузьминский парк, д. 1, стр. 2

Если забрести вглубь парка, можно легко заплутать во множестве тропинок. Когда пойдёте туда, не забудьте зарядить телефон. На территории есть сцена, там часто проходят концерты и спортивные мероприятия. В самом центре вы найдёте пруд, на берегу которого можно полежать и насладиться тишиной. Для жарки шашлыков предусмотрены деревянные беседки и лавочки. Тем, кому не хочется возиться с мангалом, можно арендовать специальную пикниковую зону.

Серебряный бор

Адрес: лесопарк Серебряный бор

Парк находится прямо на берегу Москвы-реки. На пляже можно отдохнуть и насладиться видами, поиграть в волейбол или бадминтон. Для шашлыков созданы все условия: аренда мангалов, шампуров. Есть бесплатные места для пикника, а также те, которые можно арендовать на время. Если соберётесь сюда, учитывайте, что магазинов в шаговой доступности здесь нет. Купите всё необходимое заранее и возьмите с собой.

В предыдущем материале рассказали о том, чем заняться, пока жарятся шашлыки. Нашли шесть вариантов активных игр.

Кусковский парк

Адрес: 3-я Музейная ул., 44, с. 2

В усадебном парке, где частенько прогуливалась графская семья Шереметевых, каждый найдёт себе занятие по вкусу. Можно посетить органный концерт, сходить на экскурсию в музей, погулять возле дворца. Бесплатных пикниковых зон не так много, но они есть, и все обозначены табличками. Есть и платные варианты, которые нужно бронировать заранее.

Парк «Северное Тушино»

Адрес: ул. Свободы, 52

Он тянется вдоль Химкинского водохранилища. На территории есть заповедная зона и даже аттракционы. Если вы любитель активного отдыха, вам точно понравится. Для желающих поесть на открытом воздухе созданы все условия: есть места с беседками, скамейками и, что самое главное, мангалами.

В предыдущем материале рассказали о том, что можно приготовить на природе, кроме шашлыка.

Важно помнить

Пикник – это всегда классно и весело, но не нужно забывать и о природе. Мы хотим напомнить вам о том, как важно соблюдать правила поведения в местах отдыха. Разжигайте огонь правильно и в специально отведённых для этого местах, не оставляйте его без присмотра. После отличного вечера не забывайте убирать за собой мусор. Так мы сохраним парки в чистоте и сделаем мир лучше!