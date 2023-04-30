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Сергей Собянин рассказал о развитии районов Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники, Щукино и Строгино

Более 520 тысяч жителей столицы проживают в районах Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники, Щукино, Строгино. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 30 апреля, рассказал, что было предпринято для развития этих территорий.

Собянин рассказал о развития северо-запада Москвы
© Вечерняя Москва

— Северо-запад столицы — один из центров метростроения. Здесь уже открыто МЦК со станциями «Стрешнево», «Панфиловская», «Зорге» и другими, а также Большая кольцевая линия, — отметил глава города.

Мэр Москвы отметил, что будет построена Северо-Западная хорда и завершена реконструкция Волоколамского шоссе. Кроме того, завершилась реабилитация парка «Покровское-Стрешнево». Одновременно с этим проектом были завершены работы по возрождению нескольких скверов, Всехсвятской рощи и других территорий, написал Собянин в своем личном блоге.

В Бутырском районе городское руководство намерено построить свыше миллиона «квадратов» недвижимости в рамках реализации четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ). По его словам, реализация подобной инициативы создаст дополнительные 10,7 тысячи новых рабочих мест.

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