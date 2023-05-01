Около 500 участников проекта «Московское долголетие» выступят на площадках фестиваля «Московская весна»

Представители старшего поколения поделятся воспоминаниями, проведут мастер-классы, прочитают стихи, исполнят песни.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Около 500 горожан старшего возраста примут участие в фестивале «Московская весна», который проходит в столице с 28 апреля по 9 мая. Традиционно фестиваль будет посвящен Дню Победы. Гости 27 площадок посетят праздничные концерты, исторические занятия, кулинарные и творческие мастер-классы.

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На фестивале выступят более 80 творческих коллективов и сольных исполнителей «Московского долголетия». В программу войдут песни и стихи о Великой Отечественной войне, танцевальные зарисовки.

2 мая в 17:00 на площадке по адресу: улица Святоозерская, владение 1 выступит танцевальный коллектив «Вдохновение». Все желающие могут присоединиться к нему и исполнить вальс.

4 мая в 17:00 в сквере у Гольяновского пруда участник проекта «Московское долголетие» Владимир Савушкин поделится семейными воспоминаниями о войне, а также прочтет стихи собственного сочинения и исполнит песни о Победе.

Более 80 представителей старшего поколения вместе с профессиональными преподавателями проведут мастер-классы для детей. Участники занятий выпустят газеты с историческими фактами о войне, сделают поздравительные открытки для ветеранов, стенгазету о героях, аксессуары в стиле 1940-х годов и приготовят блюда военно-полевой кухни.

На площадке по адресу: Коптевский бульвар, владение 18 (парк «Бригантина») с 28 апреля по 9 мая работает исторический кружок. Там участники проекта вместе с гостями делают фронтовые открытки и пишут поздравления ветеранам.

3 и 4 мая по адресу: бульвар Дмитрия Донского, владение 11 представители старшего поколения покажут, как создать украшения 1940-х годов из подручных средств.

Кроме того, участники «Московского долголетия» поделятся личными историями о событиях 1941–1945 годов. Они расскажут о героях своих семей, покажут фотографии военных лет и письма с фронта, которые отправляли их родственники.

Посмотреть полную программу и площадки фестиваля «Московская весна» можно на сайте.