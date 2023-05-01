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Эскалатор на станции метро «Волоколамская» закроют на ремонт с 12 мая

Один из эскалаторов на станции «Волоколамская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена закроют на ремонт с 12 мая по 29 июня 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте столичной подземки.

Эскалатор на станции метро «Волоколамская» закроют на ремонт с 12 мая
© ТАСС

«С 12 мая по 29 июня 2023 года на станции «Волоколамская» (выход №2) закроют на ремонт эскалатор», - говорится в сообщении.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что с 11 мая по 30 июня будет закрыт на ремонт один из эскалаторов на станции «Лубянка» Сокольнической линии метро.

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