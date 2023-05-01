Эскалатор на станции метро «Волоколамская» закроют на ремонт с 12 мая
Один из эскалаторов на станции «Волоколамская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена закроют на ремонт с 12 мая по 29 июня 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте столичной подземки.
«С 12 мая по 29 июня 2023 года на станции «Волоколамская» (выход №2) закроют на ремонт эскалатор», - говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что с 11 мая по 30 июня будет закрыт на ремонт один из эскалаторов на станции «Лубянка» Сокольнической линии метро.