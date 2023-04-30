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Дептранс сообщил о запуске сезонного маршрута № 390

Летний маршрут № 390 до пляжей на Москве-реке «метро Полежаевская — Пляж №3 Серебряного бора» будет работать с 1 мая и до закрытия сезона. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Дептранс сообщил о запуске сезонного маршрута № 390
© Вечерняя Москва

— В прошлом году на автобусах № 390 совершили больше 396 тысяч поездок, в выходной день в среднем транспорт перевозил свыше трех тысяч пассажиров, — сказал он.

По словам заммэра, сезонные маршруты до пляжей и водоемов пользуются популярностью у горожан, поэтому автобусы № 390 возобновят работу. Отмечается, что на маршруте будут работать до восьми микроавтобусов с интервалом движения от 6 до 20 минут, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

28 апреля стало известно, что маршрут автобуса № 831 продлен, теперь он будет следовать до Южного речного вокзала. При этом даже в час пик интервал движения составит от 5 до 10 минут. Кроме того, жителям района Южнопортовый станет удобнее добираться до парка «Остров мечты».

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