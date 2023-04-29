Собянин: коммунальный флот Москвы приступил к дежурству

Коммунальный флот столицы приступил к дежурству, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.
"С началом навигации к дежурству приступил уникальный коммунальный флот столицы. В его составе 30 судов, которые в межнавигационный период прошли ремонт и подтвердили полную готовность к работе", - написал он в своем Telegram-канале.
Собянин отметил, что во время навигации в задачи коммунального флота входят очищение Москвы-реки и Яузы от плавающего мусора, в том числе крупногабаритного, ликвидация загрязнения водной глади, а также удаление песчаных наносов и иловых отложений в устьях притоков Москвы-реки.
По словам мэра, зимой в акватории Москвы-реки и Яузы на дежурство выходят коммунальные ледоколы "Риф" и "Норд".
Ранее в субботу открылся сезон речной навигации в Москве. Его открыли помощник президента России Игорь Левитин, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, глава Росморречфлота Захарий Джиоев.