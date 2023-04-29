В Москве появятся новые электровелосипеды для проката

В Москве в ближайшее время появятся новые электровелосипеды для проката, сообщает KP.RU. Усовершенствованная модель, которую называют «2.0», гости и жители столицы смогут оставить почти в любом месте. Ожидается, что такие электровелосипеды начнут появляться в середине мая.

На новых моделях на руле есть спидометр и держатель для смартфона. Если телефон поддерживает беспроводную зарядку, то в держателе он еще и подзарядиться. Разгоняться электровелосипеды могут до 25 км/ч.