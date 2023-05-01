Выставка «Кокошник. Традиции красоты» проходит в Коломенском

В музее-заповеднике «Коломенское» открылась выставка «Кокошник. Традиции красоты». Посетители увидят русские праздничные и повседневные, женские и девичьи головные уборы середины XVIII — конца XIX века.

На Руси считалось, что определенные элементы наряда защищали свою хозяйку от негативного воздействия злых людей и нечистой силы. Скромный или богато украшенный «гребешок» – кокошник (от слова «кокошь» — курица) также выполнял эту ритуальную роль. Кокошники создавали с использованием шелка и бархата, для их отделки использовали жемчуг, перламутр, вышивку золотной нитью, фольгу и цветные стёклышки или драгоценные камни.

Для разных регионов характерны разные кокошники – например, высокие островерхие кокошники по традиции носили в Костроме и Ярославле, а двурогие кокошники в виде полумесяца бытовали во Владимиро-Нижегородской местности, откуда распространились по Среднему Поволжью.

На выставке представлены головные уборы, которые носили жительницы Архангельска, Олонца, Ярославля, Костромы, Галича, Твери, Москвы, Тулы, Рязани, Воронежа, Владимира, Нижнего Новгорода, Поволжья, Казани, Свияжска, Уфы.

Кроме кокошников, в экспозиции можно рассмотреть кики и сороки, повойники и волосники, а также девичьи повязки и венцы. Также выставку дополняют праздничные женские наряды Архангельской, Воронежской и Казанской губерний, шелковые золототканые платки, лубок и живопись.

В рамках выставки по субботам во Дворце царя Алексея Михайловича проходит мастер-класс «Куда иголка, туда и нитка!». Дети узнают об истории кокошника и смогут создать его своими руками.

Выставка проходит во дворце царя Алексея Михайловича с 12 апреля по 18 июня. Адрес: проспект Андропова, д. 39, стр. 69.