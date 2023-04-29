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17 минут назад

Москвичей предупредили о заморозках

Майк Габриелян

Воскресной ночью в Москве похолодает до -2 градусов. Это первая волна холода, следом ожидаются еще две, сообщают «Метеовести».

«Уже ближайшей ночью температура воздуха в Москве опустится до 0…+2°, в столичном регионе и в соседних областях до 2°, а на севере и востоке Центрального округа и до 3», - сообщают синоптики.

Подчеркивается, что это не последние заморозки в конце апреля - начале мая: следующая холодная волна ожидается в регионе в ночь на 2 мая. Ещё одна придёт в ночь на 5 мая.

В Москве аномально рано расцвела сирень

Резкое потепление во второй половине апреля ( до +20) побудило садоводов и дачников начать сезон выращивания рассады. Однако, по словам синоптиков, центральные и северные регионы России относятся к зоне рискованного земледелия. Ночные морозы здесь бывают до середины мая. Так, в Москве в XXI веке самые последние запоздалые заморозки наблюдались 15 мая.

Ранее сообщалось, что в центре и на северо-западе России температура воздуха в мае будет ниже нормы.

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