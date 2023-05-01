В Московском зоопарке откроется летний сезон 1 мая

В Московском зоопарке 1 мая пройдет праздник "Открытие летнего сезона". В этот день посетителей ждет большая праздничная программа, сообщается в телеграм-канале зоосада.

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Праздник начнется с 12:00. Запланирован концерт с участием детских коллективов под открытым небом на уличной площадке. После этого экскурсоводы проведут обзорную экскурсию для всех желающих по старой территории Московского зоопарка.

"На территории появятся точки мастер-классов "Мастерская зоопарк", где каждый желающий сможет освоить какую-нибудь новую для себя технику создания предмета из неожиданных материалов и смастерить себе сувенир на память о Московском зоопарке", – говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

Кроме того, россияне смогут в онлайн-формате проголосовать за выбор животного, которое станет талисманом сезона.