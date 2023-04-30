Мастер-классы для детей в честь Дня Победы пройдут на фестивале «Московская весна»

Специальная программа мастер-классов для детей на тему Победы пройдет на фестивале «Московская весна». Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«В дни проведения фестиваля «Московская весна» на первый план выходит тема Победы, поэтому ключевую роль в фестивальной программе играет чествование ветеранов, слова безграничной благодарности нашим героям и защитникам, воспоминания о великих битвах. Эта тема нашла свое отражение в мастер-классах и занятиях для юных посетителей, которые могут узнать много нового о подвигах матросов, познакомиться с песнями и фильмами военных лет, смастерить подарки и поздравительные открытки ветеранам и понять, как каждый человек своим трудом приближал Великую Победу. Памяти героев будут посвящены и пленэры, которые пройдут 8 и 9 мая», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что главная тема занятий на ул. Матвеевская - море и подвиги, поэтому здесь познакомят с морским узлом, расскажут о героизме моряков во время Великой Отечественной войны (ВОВ) и научат делать настенные часы в виде штурвала. На классах моделирования, которые в дни фестиваля пройдут на ул. Адмирала Руднева, дети создадут танкеры и подводные лодки, освоят азы морского дела и сигнальной системы Макарова. На ул. Профсоюзная приглашают узнать о героях войны и фронтовых творческих агитбригадах, познакомиться с песнями и сделать настоящую стенгазету. Площадь Революции предложит сделать плакат ко Дню Победы с объемными элементами, оригинальный ретро-конверт в технике оригами и поздравительные открытки в техниках коллаж и поп-ап, поговорить о важности сохранения родословной и создать объемный воздушный шар с винтажным декором из советских газет. Здесь же можно будет смастерить гирлянду с воздушными видами транспорта, бинокль, прибор по передаче и приему сообщений и компас для определения стран света из картона, бумаги и других материалов. В сквере у Гольяновского пруда и на Коптевском бульваре покажут, как сделать своими руками легендарный фронтовой треугольник и что нужно, чтобы получилась боевая стенгазета. На занятиях по автомоделированию гости создадут макет модели советского легкого грузовика из глины, пластилина и элементов декора. Полевая редакция работает на проезде Серебрякова. Здесь можно сделать стенгазету с фотографиями бабушек и дедушек, объемный постер к 9 Мая «За победу» и открытку с вышивкой Вечного огня, а также собрать и склеить 3D-открытку для ветеранов или поздравительную открытку из гофрированной бумаги.

Указывается, что в историческом кружке на ул. Митинская ребята создадут афишу методом состаривания и эко-блокнот, чтобы записать в него стихи фронтовых поэтов, нарисуют поздравительные открытки к празднику и напишут колонку для стенгазеты, опираясь на материалы газеты военных лет. Плакаты, постеры и открытки на тему войны будут рисовать и на ул. Сухонская. В столярной мастерской в Парке Горького гости вырежут на токарном станке деревянных солдатиков, сконструируют самолетик из дерева с летчиком в подарок ветерану, а также научатся делать деревянную машинку из заготовок и деревянный скворечник для птиц. На ул. Вешняковская и на площади Славы в Кузьминках посетителей научат выжигать по дереву, создавать музыкальные поздравительные открытки ветеранам и помогут собрать памятную выставку о героях войны. Мастер-классы на ул. Ключевая расскажут о фильмах, посвященных войне, о героях таких бессмертных произведений как «Небесный тихоход», «В шесть часов вечера после войны», «Белорусский вокзал» и «В бой идут одни старики». Ребята сделают киноафиши и выберут фильмы о подвигах и героях для семейного просмотра. На пересечении ул. Соколово-Мещерская и ул. Юровская юных гостей приглашают нарисовать афишу к кинофильмам «Это было в разведке» и «Два бойца» или выполнить в технике графика постер к кинофильму «Сын полка».