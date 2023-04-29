В Москве аномально рано расцвела сирень, сообщает РИА Новости. Соцветия на кустарниках распустились на 7-10 дней раньше обычного срока.

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По мнению экспертов, сирень расцвела в городе в конце апреля из-за ранней и стремительной весны.

Ранее москвичам рассказали о погоде на майских праздниках. По данным синоптика Александра Ганьшина, на длинных выходных в столице будет пасмурно.