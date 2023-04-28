МЦК будет работать по графику выходного дня в майские праздники

Как уточняется, 1 мая, а также с 6 по 9 мая: с 12:30 до 18:00 интервал между поездами составит четыре минуты, а в остальное время - восемь минут. При этом с 2 по 5 мая интервалы будут обычными: с 7:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00 - четыре минуты; в остальное время - восемь минут.