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МЦК будет работать по графику выходного дня в майские праздники

В период майских праздников Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать по графику выходного дня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

МЦК будет работать по графику выходного дня в майские праздники
© РИА Новости

«На майские праздники МЦК будет работать по расписанию выходного дня», - говорится в сообщении.

Как уточняется, 1 мая, а также с 6 по 9 мая: с 12:30 до 18:00 интервал между поездами составит четыре минуты, а в остальное время - восемь минут. При этом с 2 по 5 мая интервалы будут обычными: с 7:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00 - четыре минуты; в остальное время - восемь минут.

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