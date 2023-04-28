Собянин открыл обновленный речной вокзал

После более чем 20-летнего перерыва Южный речной вокзал снова принимает суда и пассажиров. Открывая его 28 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что долгое время на этой территории не было ничего, кроме торговли.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Сейчас же город не только обновил историческое здание, но и провел большие работы по очистке акватории Москвы-реки и благоустройству прилегающей территории.

Видео дня

"И теперь отсюда снова будут ходить суда более чем в 30 городов России", - сказал мэр.

Напомню, современное здание вокзала построено в 1985 году по проекту Юрия Когана в стиле позднего советского модернизма. Сам вокзал по задумке архитектора напоминает многопалубный теплоход. Но по своему прямому назначению работал он сравнительно недолго. В 2000-м году его территория превратилась в ярмарку детских товаров и авторынок. Здание постепенно пришло в аварийное состояние.

Решение о его масштабной реконструкции глава города принял в 2021-м году. В ходе работ усилили несущие конструкции. Благодаря этому теперь увеличился межремонтный срок его службы.

Перепутать этот вокзал ни с чем в Москве невозможно. Его по прежнему видно издали благодаря возвышающемуся 14-метровому шпилю. Правда, сам этот шпиль теперь новый, изготовленный из стали и алюминия, весом он 4 650 килограммов. Обновлены компас и скульптуры, символизирующие пять морей, с которыми связана столица: Чёрное, Азовское, Балтийское, Каспийское и Белое, а так же надпись "Москва".

На фасаде вокзала установлены современные часы - электронные и прямоугольные, которые при необходимости могут служить экраном для демонстрации различной информации.

Для пассажиров и гостей в обновлённом здании оборудованы зал ожидания (с гардеробом и санузлами), где с комфортом можно подождать свой рейс. Есть ресторан и кафе на 80 мест. Ну и, конечно, кассы и стойка информации, а также офисы туроператоров.

На крыше появилась просторная смотровая площадка и зона отдыха с шезлонгами - площадью свыше 1 тыс. кв.м, с которой открывается панорамный вид на Москву-реку и парк развлечений "Остров Мечты". Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, для удобства москвичей и гостей города вокзал связали с модным парком пешеходным переходом. Нашлось на вокзале место и регулярно обновляемой выставке Музея транспорта Москвы - первая экспозиция посвящена истории городского речного транспорта.

Круизные речные суда скоро отправятся отсюда в Рязань, Муром, Касимов, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Уфа и другие интересные места.

Первый круизный теплоход "Свирский" придет на Южный речной вокзал в пятницу, 5 мая из Нижнего Новгорода. После технической паузы "Свирский" отправится в новый круиз, на этот раз - по есенинским местам, в Константиново Рязанской области.

В этом же году откроются и два первых маршрута речного электрического транспорта: "Киевский - Парк Фили" и "Автозаводский мост - Печатники", один из которых будет иметь остановку на Южном речном вокзале. Пассажиров будут брать на борт современные электросуда.