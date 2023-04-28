Собянин открыл обновленный речной вокзал

После более чем 20-летнего перерыва Южный речной вокзал снова принимает суда и пассажиров. Открывая его 28 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что долгое время на этой территории не было ничего, кроме торговли.
Сейчас же город не только обновил историческое здание, но и провел большие работы по очистке акватории Москвы-реки и благоустройству прилегающей территории.
"И теперь отсюда снова будут ходить суда более чем в 30 городов России", - сказал мэр.
Напомню, современное здание вокзала построено в 1985 году по проекту Юрия Когана в стиле позднего советского модернизма. Сам вокзал по задумке архитектора напоминает многопалубный теплоход. Но по своему прямому назначению работал он сравнительно недолго. В 2000-м году его территория превратилась в ярмарку детских товаров и авторынок. Здание постепенно пришло в аварийное состояние.
Решение о его масштабной реконструкции глава города принял в 2021-м году. В ходе работ усилили несущие конструкции. Благодаря этому теперь увеличился межремонтный срок его службы.
Перепутать этот вокзал ни с чем в Москве невозможно. Его по прежнему видно издали благодаря возвышающемуся 14-метровому шпилю. Правда, сам этот шпиль теперь новый, изготовленный из стали и алюминия, весом он 4 650 килограммов. Обновлены компас и скульптуры, символизирующие пять морей, с которыми связана столица: Чёрное, Азовское, Балтийское, Каспийское и Белое, а так же надпись "Москва".
На фасаде вокзала установлены современные часы - электронные и прямоугольные, которые при необходимости могут служить экраном для демонстрации различной информации.
Для пассажиров и гостей в обновлённом здании оборудованы зал ожидания (с гардеробом и санузлами), где с комфортом можно подождать свой рейс. Есть ресторан и кафе на 80 мест. Ну и, конечно, кассы и стойка информации, а также офисы туроператоров.
На крыше появилась просторная смотровая площадка и зона отдыха с шезлонгами - площадью свыше 1 тыс. кв.м, с которой открывается панорамный вид на Москву-реку и парк развлечений "Остров Мечты". Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, для удобства москвичей и гостей города вокзал связали с модным парком пешеходным переходом. Нашлось на вокзале место и регулярно обновляемой выставке Музея транспорта Москвы - первая экспозиция посвящена истории городского речного транспорта.
Круизные речные суда скоро отправятся отсюда в Рязань, Муром, Касимов, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Уфа и другие интересные места.
Первый круизный теплоход "Свирский" придет на Южный речной вокзал в пятницу, 5 мая из Нижнего Новгорода. После технической паузы "Свирский" отправится в новый круиз, на этот раз - по есенинским местам, в Константиново Рязанской области.
В этом же году откроются и два первых маршрута речного электрического транспорта: "Киевский - Парк Фили" и "Автозаводский мост - Печатники", один из которых будет иметь остановку на Южном речном вокзале. Пассажиров будут брать на борт современные электросуда.
Ожидается, что за сезон навигации 2023 года Южный речной вокзал примет свыше 300 тыс. посетителей, а порядка 18 тыс. пассажиров отправятся отсюда в круизы.