В Москве заработали маркеты под эгидой "Московской недели моды"

Более 50 тыс. изделий будет представлено на маркетах в Москве, которые открылись под эгидой "Московской недели моды" в торговых центрах и на ярмарках. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Очень сильно поменялась ситуация по сравнению с прошлым годом. Когда мы в прошлые годы собирали маркеты - это было порядка 400 дизайнеров, то сейчас заявки представлены практически со всей России. Это 700 марок и более 50 тыс. различных изделий. Сегодня маркеты открылись в семи торговых центрах, еще отдельно на ярмарках, которые расположены на Тверском бульваре", - сказал он на открытии.

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По его словам, отечественные бренды уже сейчас заменяют ушедшие зарубежные. Специалисты отмечают, что потребитель уже перестраивается на новые марки и новый дизайн. Одной из задач властей города является помощь российским дизайнерам для того, чтобы их затраты на создание изделий уменьшались.

"Сегодняшний проект - маркеты в рамках "Московской недели моды" - позволяет это сделать", - подчеркнул руководитель ведомства.

Фурсин добавил, что весь год в Москве проводились мероприятия под эгидой "Московской недели моды" с представителями индустрии. В планах властей провести в этом году и вторую неделю. Даты будут определены позже с участием представителей данной сферы бизнеса.

"Есть несколько ключевых каких-то проблемных точек, которые необходимы для создания бизнеса в сфере дизайна. Это производство, кадры, продвижение и продажи. По этим направлением ведется работа. <…> У нас запущены финансовые меры поддержки - это субсидия на компенсацию затрат на приобретение оборудования. Потому что сейчас многим пришлось наращивать свои производства и закупать новое оборудование", - отметил глава департамента.