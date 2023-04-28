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50 минут назад

В Москве полностью отключили отопление

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Система теплоснабжения переведена на летний режим работы. В городе началась подготовка к новому осенне-зимнему периоду, заявил заммэра столицы Пётр Бирюков. По его словам, она завершится к 1 сентября.

В Москве полностью отключили отопление
Фото: ТАССТАСС

В ближайшее время в городе стартуют гидравлические испытания теплосетей.

«Они начнутся в полном объёме в мае, именно во время них производится временное отключение горячего водоснабжения», — пояснил глава комплекса городского хозяйства.

По информации Бирюкова, гидравлические испытания затронут 17 тысяч километров тепловых сетей Москвы.

Заммэра добавил, что всего к отопительному сезону предстоит подготовить более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

Отопление в Москве начали отключать 24 апреля.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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