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Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт

В столице пройдет конкурс на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 28 апреля.

Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт
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— Это контракт на закупку медицинских изделий двумя регионами, при заключении которого инвестор обязуется вложить в современное производство нитриловых перчаток не меньше 100 миллионов рублей и локализовать его на территории Самарской области в 2024 году, — пояснил он.

Таким образом в регионе появится современное производство с новыми высокотехнологичными рабочими местами. Самарская область и Москва будут закупать продукцию в течение 10 лет по фиксированной формуле цены, что стабилизирует поставки в медучреждения, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Правительство Москвы заключило десять офсетных контрактов на общую сумму 95 миллиардов рублей. По словам главы города, благодаря офсетным контрактам в Москве построен ряд фармацевтических заводов по производству медицинских изделий, лекарственных препаратов и детского питания.

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