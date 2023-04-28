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«Прохладно и без осадков»: синоптик рассказал о погоде на выходные

Дожди в Москве продлятся до второй половины дня 29 апреля, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Остальная часть пролонгированного уикенда будет сухой и умеренно теплой.

Москвичам рассказали о погоде на выходные
© Сергей Петров/NEWS.ru

Осадки, начавшиеся еще в пятницу, продлятся до второй половины 29 апреля. Потом дождь прекратится, и все выходные будет сухая погода. Ночи прохладные, температура составит 2–4 градуса тепла, днем термометр покажет 15–16 градусов, что вполне нормально для майской погоды. Давление в пределах нормы, 745 мм рт. ст. Ветер может быть порывистый, юго-западный и западный, — рассказал Шувалов.

Ранее член адвокатской палаты Москвы Алишер Захидов напомнил перед майскими праздниками, что при приготовлении шашлыка на собственном дачном участке следует помнить об установленных нормах удаленности мангала от строений и соседского забора. За их нарушение отдыхающим может грозить штраф от МЧС до 5 тысяч рублей. Отдельно Захидов напомнил о том, что отдых в общественных местах не должен сопровождаться активными возлияниями — за распитие спиртных напитков в парках предусмотрена ответственность по КоАП.

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