Москвичам рассказали о погоде на выходные

Осадки, начавшиеся еще в пятницу, продлятся до второй половины 29 апреля. Потом дождь прекратится, и все выходные будет сухая погода. Ночи прохладные, температура составит 2–4 градуса тепла, днем термометр покажет 15–16 градусов, что вполне нормально для майской погоды. Давление в пределах нормы, 745 мм рт. ст. Ветер может быть порывистый, юго-западный и западный, — рассказал Шувалов.

Ранее член адвокатской палаты Москвы Алишер Захидов напомнил перед майскими праздниками, что при приготовлении шашлыка на собственном дачном участке следует помнить об установленных нормах удаленности мангала от строений и соседского забора. За их нарушение отдыхающим может грозить штраф от МЧС до 5 тысяч рублей. Отдельно Захидов напомнил о том, что отдых в общественных местах не должен сопровождаться активными возлияниями — за распитие спиртных напитков в парках предусмотрена ответственность по КоАП.