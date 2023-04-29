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«Стива из Майнкрафта» заметили во время прогулки по Москве

«Стив из Майнкрафта» попал на фото во время прогулки по Москве. Снимок был опубликован в группе «Выхино FM | М125» социальной сети «ВКонтакте».

«Стива из Майнкрафта» заметили во время прогулки по Москве
© Getty Images

«Соседка прислала фотографию со странным пиксельным чуваком на улице Ферганской. Кажется, матрица вышла из-под контроля», — написали администраторы сообщества.

Промоутер в костюме персонажа видеоигры Minecraft шел по столичной улице.

«Стив, как ты тут оказался?», «Легенда», «Дети его опознали как Стива», «Я уже старая для этого. Но ребенок говорит, что это Стив из Майнкрафта», «Он один из самых сильных персонажей игры», «Странный пиксельный чувак? Как можно Стива так назвать. Это классика! Это знать надо», — написали пользователи сети.

Ранее «Джинна из лампы» заметили в московском метро.

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