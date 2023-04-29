«Стива из Майнкрафта» заметили во время прогулки по Москве

«Стив, как ты тут оказался?», «Легенда», «Дети его опознали как Стива», «Я уже старая для этого. Но ребенок говорит, что это Стив из Майнкрафта», «Он один из самых сильных персонажей игры», «Странный пиксельный чувак? Как можно Стива так назвать. Это классика! Это знать надо», — написали пользователи сети.