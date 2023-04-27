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59 минут назад

Загруженность дорог в Москве достигла девяти баллов

Вечерняя Москва

Загруженность движения на дорогах Москвы оценивается в девять баллов, основные трудности наблюдаются в центре. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Загруженность дорог в Москве достигла девяти баллов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Если поездку в центр не отложить, то рекомендуем воспользоваться городским транспортом. Соблюдайте скоростной режим. Не отвлекайтесь на телефон во время движения, — говорится в сообщении.

Наиболее сложная обстановка сейчас наблюдается на ТТК в районе Нижегородской эстакады, МКАД в районе Волгоградского проспекта и на шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторная, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В столице в четверг, 27 апреля, действует временное ограничение движения на ряде улиц в Центральном административном округе, где также будет недоступна парковка. В ЦОДД рекомендовали для сокращения времени в пути использовать городской транспорт.

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

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