Загруженность дорог в Москве достигла девяти баллов

Загруженность движения на дорогах Москвы оценивается в девять баллов, основные трудности наблюдаются в центре. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Если поездку в центр не отложить, то рекомендуем воспользоваться городским транспортом. Соблюдайте скоростной режим. Не отвлекайтесь на телефон во время движения, — говорится в сообщении.

Наиболее сложная обстановка сейчас наблюдается на ТТК в районе Нижегородской эстакады, МКАД в районе Волгоградского проспекта и на шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторная, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В столице в четверг, 27 апреля, действует временное ограничение движения на ряде улиц в Центральном административном округе, где также будет недоступна парковка. В ЦОДД рекомендовали для сокращения времени в пути использовать городской транспорт.