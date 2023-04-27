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Расписание поездов восточного участка будущего МЦД-4 изменится со 2 мая

С 02:10 2 мая до 02:10 10 мая изменится расписание движения поездов на восточном участке будущего МЦД-4. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Расписание поездов восточного участка будущего МЦД-4 изменится со 2 мая
© Вечерняя Москва

В частности, на участке Нижегородская-Железнодорожная будет увеличен интервал между поездами до 20 минут, в том числе в пиковые часы. Кроме того, ряд составов будет следовать от/до Нижегородской.

На участке от Нижегородской до Курского вокзала интвервал между поездами увеличат до часа, в том числе в пиковые часы. Кроме того, ряд составов не будет останавливаться на станции Серп и молот.

В течение восьми дней поочередно будут закрывать несколько главных путей на участке от Курского вокзала до Нижегородской — поезда будут следовать по одному пути. В это время будут реконструировать железнодорожную инфраструктуру вокзала для подготовки к запуску МЦД-4, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другие изменения на восточном участке будущего МЦД-4 будут действовать с 10:00 29 апреля по 02:30 30 апреля. В частности, с 10:30 до 13:30 на участке Реутов — Железнодорожная прекратится движение поездов в сторону Москвы, а с 11:00 до 13:00 — в обоих направлениях. Кроме того, интервал между поездами на участке Реутов — Курский вокзал будет увеличен до 40 минут.

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