Расписание поездов восточного участка будущего МЦД-4 изменится со 2 мая

С 02:10 2 мая до 02:10 10 мая изменится расписание движения поездов на восточном участке будущего МЦД-4. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, на участке Нижегородская-Железнодорожная будет увеличен интервал между поездами до 20 минут, в том числе в пиковые часы. Кроме того, ряд составов будет следовать от/до Нижегородской.

На участке от Нижегородской до Курского вокзала интвервал между поездами увеличат до часа, в том числе в пиковые часы. Кроме того, ряд составов не будет останавливаться на станции Серп и молот.

В течение восьми дней поочередно будут закрывать несколько главных путей на участке от Курского вокзала до Нижегородской — поезда будут следовать по одному пути. В это время будут реконструировать железнодорожную инфраструктуру вокзала для подготовки к запуску МЦД-4, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».