Расписание электропоездов изменится на участке будущего МЦД-4 со 2 по 10 мая

Расписание движения поездов на восточном участке будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) изменится со 2 по 10 мая. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале. В ведомстве отметили, что изменение связано с реконструкцией железнодорожных путей и другой инфраструктуры Курского вокзала. В сообщении указано, что на участке от станции Нижегородской до станции Железнодорожной интервалы движения электричек будут увеличены на 20 минут, а часть поездов проследует от или до станции Нижегородской. На участке от Нижегородского вокзала интервалы увеличатся до часа, в том числе и в пиковые часы, а часть маршрутов пассажиры проедут без остановок на станции Серп и Молот. "В течение 8 дней поочередно будут закрывать несколько главных путей на участке от Курского вокзала до Нижегородской – поезда будут следовать по одному пути. В это время будут реконструировать ж/д инфраструктуру вокзала для подготовки к запуску D4", – указали в ведомстве. В Дептрансе призвали заранее планировать маршруты и сверяться с расписанием поездов в приложении или на сайте перевозчика. Ранее сообщалось, что все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево в период с 29 апреля по 7 мая будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Изменения в расписании связаны с прановыми мероприятиями на железной дороге. Отмечается, что интервалы отправления поездов также будут увеличены.