Москвичей пригласили на бесплатный показ фильма «Кин-дза-дза!» 1 мая

Музей транспорта Москвы совместно с киноконцерном «Мосфильм» 1 мая проведет бесплатный показ фильма «Кин-дза-дза!». Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Показ пройдет в лектории павильона № 26 «Транспорт СССР» на ВДНХ. Начало запланировано на 16:00.

После просмотра фильма зрители смогут посетить выставку «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра». Экспозиция расскажет о том, как советские архитекторы представляли себе города в будущем.

— «Кин-дза-дза!» легендарного Георгия Данелии — один из ярких примеров жанрового кино. Снятая в 1986 году картина поднимает актуальную и сегодня тему баланса технологий и человеческой морали, — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».