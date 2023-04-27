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Аллергиков предупредили о риске развития грозовой астмы из-за непогоды в Москве

Аллергики из столицы рискуют столкнуться с грозовой астмой из-за ухудшившейся в Москве погоды. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила палинолог, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Елена Северова.

Аллергиков предупредили о риске развития грозовой астмы из-за непогоды в Москве
© Вечерняя Москва

— Дождь смывает пыльцу из воздуха, но в то же время есть такое понятие, как «грозовая астма». Во время грозы может быть обострение астмы за счет того, что происходит выброс белков из пыльцы растений-аллергенов, — рассказала она.

По словам палинолога, случаи грозовой астмы фиксировались в Великобритании и Голландии, та же ситуация вполне возможна и в России. Врач настоятельно порекомендовала обращаться к специалисту в случае приступа астмы во время непогоды, передает агентство городских новостей «Москва».

На первомайские праздники в Москве похолодает, будут идти небольшие дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. Он также прогнозирует заморозки в ночные часы.

Следуя определенным правилам, можно защититься от аллергии и легко перенести непростой период цветения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

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