В Москве ожидается гроза
Гроза, порывистый ветер и резкое ухудшение погоды прогнозируется в ближайшие часы в Москве. Ветер может достигать 15 метров в секунду, что может привести к падению плохо закрепленных рекламных конструкций и ветвей деревьев.
Водителей просят быть предельно острожными и внимательными в это время на дороге. Горожанам рекомендовано не прятаться под деревьями и обходить линии электропередач. Резкое ухудшение погодных условий может привести к образованию заторов и аварий на дорогах. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций можно обращаться в службу спасения по телефону 112.
О скоплениях воды горожане могут сообщить в управу своего района, префектуру округа, на портал «Наш город» или в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53. Если вода затопила дороги и дворовые проезды, следует обращаться в ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 495 657-87-03. Сообщения о скоплениях воды в подземных переходах принимают в ГБУ «Гормост» по телефону: +7 495 632-58-46.