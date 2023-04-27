В Москве ожидается гроза

Гроза, порывистый ветер и резкое ухудшение погоды прогнозируется в ближайшие часы в Москве. Ветер может достигать 15 метров в секунду, что может привести к падению плохо закрепленных рекламных конструкций и ветвей деревьев.

Водителей просят быть предельно острожными и внимательными в это время на дороге. Горожанам рекомендовано не прятаться под деревьями и обходить линии электропередач. Резкое ухудшение погодных условий может привести к образованию заторов и аварий на дорогах. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций можно обращаться в службу спасения по телефону 112.