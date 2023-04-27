Более миллиона раз пассажиры в Москве активировали баланс карты «Тройка» на валидаторах

«Активировать баланс карты «Тройка» можно на валидаторах во всем наземном городском транспорте. Уникальный сервис заработал на всех маршрутах Москвы в 2022 году. Услугой уже воспользовались 3,3 млн раз, в том числе более миллиона раз с начала этого года. Активировать карту «Тройка» после ее пополнения онлайн можно на валидаторах. Это очень удобно - для записи платежа больше не нужно спускаться в метро. Мы постоянно развиваем пассажирские сервисы для удобства горожан - такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин», - заявил Ликсутов.