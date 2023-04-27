$81.63+0.0890.14+0.11

Более миллиона раз пассажиры в Москве активировали баланс карты «Тройка» на валидаторах с начала года

Сервисом активации баланса транспортной карты «Тройка» на валидаторах пассажиры в наземном транспорте Москвы с начала 2023 года воспользовались более миллиона раз. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более миллиона раз пассажиры в Москве активировали баланс карты «Тройка» на валидаторах
© ТАСС

«Активировать баланс карты «Тройка» можно на валидаторах во всем наземном городском транспорте. Уникальный сервис заработал на всех маршрутах Москвы в 2022 году. Услугой уже воспользовались 3,3 млн раз, в том числе более миллиона раз с начала этого года. Активировать карту «Тройка» после ее пополнения онлайн можно на валидаторах. Это очень удобно - для записи платежа больше не нужно спускаться в метро. Мы постоянно развиваем пассажирские сервисы для удобства горожан - такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин», - заявил Ликсутов.

Он уточнил, что пополнить карту «Тройка» можно через приложения «Московский транспорт» и «Метро Москвы», на Едином транспортном портале, а также в приложениях банков.

Для активации карты после пополнения баланса пассажиру, вошедшему в автобус, электробус или трамвай, на валидаторе следует нажать специальную кнопку справа - на нем загорится надпись «Приложите карту для удаленного пополнения». После нужно приложить карту и не убирать ее до появления надписи об успешной записиудаленного пополнения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий