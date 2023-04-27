Более миллиона раз пассажиры в Москве активировали баланс карты «Тройка» на валидаторах с начала года
Сервисом активации баланса транспортной карты «Тройка» на валидаторах пассажиры в наземном транспорте Москвы с начала 2023 года воспользовались более миллиона раз. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Активировать баланс карты «Тройка» можно на валидаторах во всем наземном городском транспорте. Уникальный сервис заработал на всех маршрутах Москвы в 2022 году. Услугой уже воспользовались 3,3 млн раз, в том числе более миллиона раз с начала этого года. Активировать карту «Тройка» после ее пополнения онлайн можно на валидаторах. Это очень удобно - для записи платежа больше не нужно спускаться в метро. Мы постоянно развиваем пассажирские сервисы для удобства горожан - такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин», - заявил Ликсутов.
Он уточнил, что пополнить карту «Тройка» можно через приложения «Московский транспорт» и «Метро Москвы», на Едином транспортном портале, а также в приложениях банков.
Для активации карты после пополнения баланса пассажиру, вошедшему в автобус, электробус или трамвай, на валидаторе следует нажать специальную кнопку справа - на нем загорится надпись «Приложите карту для удаленного пополнения». После нужно приложить карту и не убирать ее до появления надписи об успешной записиудаленного пополнения.