Три речных маршрута заработают в Подмосковье в мае

Речная навигация в Подмосковье откроется на трех маршрутах - по Москва-реке в районе Лыткарина, на реке Оке в Коломне и в Серпухове , сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"По традиции в мае в Подмосковье начинает работать речная навигация на трех маршрутах: в Коломне и Лыткарине - с 1 мая, а в Серпухове - со 2 мая. Речной транспорт пользуется популярностью, и многие жители и гости области ждут открытия сезона, ведь данный способ передвижения помогает существенно сократить время в пути, а также насладиться красотой Подмосковья. В прошлом сезоне водным транспортом воспользовались более 30 тыс. человек", - приводятся слова главы министерства Алексея Гержика.

В Коломне от причала "Бочманово" до причала "Притыка" в выходные и праздничные дни будет курсировать пассажирский теплоход "Москва". Протяженность маршрута составит 24 км, а время в пути - 1 час 40 минут. Маршрут будет работать до 24 сентября. В Лыткарине перевозку пассажиров будет осуществлять катер "Стриж" по маршруту от причала "Лыткарино" до причала "Андреевское". Судно проходит маршрут в 800 м менее чем за 10 минут. Маршрут будет работать до 20 ноября. От причала "Серпухов" до причала "Сады" будет курсировать теплоход "Зуша". Протяженность маршрута составит 4 км, время в пути - 40 минут. Теплоход будет совершать шесть рейсов ежедневно, кроме понедельника. Маршрут будет работать до 30 сентября.