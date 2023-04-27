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Москвичи недополучили около 60 часов солнечного света за февраль и март этого года

Продолжительность солнечного сияния в Москве оказалась заметно ниже нормы с января по март. Москвичи "недополучали" порядка 30 часов солнечного света ежемесячно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

Москвичи недополучили около 60 часов солнечного света за февраль и март
© РИА Новости

"Нынешний год достаточно мрачноватый. Дело в том, что существуют нормы продолжительности солнечного сияния. <…> В январе было всего 65-67% от той продолжительности сияния, которая бывает обычно. <…> В феврале обычно 72 часа наблюдается солнечное сияние, а было только 40 [часов], в марте - 128 часов должно, а было 95 [часов]", - рассказал он на пресс-конференции в Москве, ссылаясь на данные обсерватории МГУ.

Апрель в Москве выдался, напротив, очень светлым, отметил метеоролог. В начале мая станет известно, смог ли он побить рекорд по продолжительности солнечного сияния.

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