Москвичи недополучили около 60 часов солнечного света за февраль и март

"Нынешний год достаточно мрачноватый. Дело в том, что существуют нормы продолжительности солнечного сияния. <…> В январе было всего 65-67% от той продолжительности сияния, которая бывает обычно. <…> В феврале обычно 72 часа наблюдается солнечное сияние, а было только 40 [часов], в марте - 128 часов должно, а было 95 [часов]", - рассказал он на пресс-конференции в Москве, ссылаясь на данные обсерватории МГУ.