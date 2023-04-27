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36 минут назад

Сергей Собянин: в 2023 году в столице появятся новые общественные пространства

Говорит Москва

По словам мэра, каждый проект был разработан с учётом особенностей местности и пожеланий жителей. В частности, у МЦК «Хорошёво» на месте заросшего оврага у реки Таракановки создадут зону отдыха.

Сергей Собянин: в 2023 году в столице появятся новые общественные пространства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На Кирпичной улице в районе Соколиная Гора на месте пустыря сделают детско-спортивный кластер. Приведут в порядок центральную часть Главной улицы в Восточном районе. В Преображенском приведут в порядок территорию рядом с районным общественном центром «Янтарь». В Южном Бутове благоустроят Захарьинские пруды.

Поддержка и создание комфортной инфраструктуры во всех районах столицы — важная задача программы «Мой район».

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