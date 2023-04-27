В Кремле анонсировали встречу Путина с Собяниным

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

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Встреча Путина с мэром столицы может произойти в ходе посещения главой государства индустриального парка «Руднево», уточнил представитель Кремля. Речь идет о «достаточно длительном общении», отметил Песков.

Помимо этого, в ходе визита президент и мэр осмотрят цеха производства БПЛА и проведут совещание по вопросам развития беспилотной авиации.