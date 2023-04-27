Выставка «Парад «Побед» откроется на ВДНХ 28 апреля

28 апреля в Музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ откроется выставка «Парад «Побед», приуроченная к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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— Экспозиция расскажет о трудовом подвиге автозаводцев во время Великой Отечественной войны. Посетители узнают, как на заводе имени В.М. Молотова был разработан гражданский автомобиль в условиях, когда предприятие было практически стерто с лица земли в июне 1943-го, — говорится в сообщении.

Кроме того, будут представлены материалы о первых закрытых показов образцов ГАЗ М-20 в Кремле, совершенствовании машины и серийном производстве, а также создании специальных модификаций и легендарной гоночной команде «Торпедо-ГАЗ», передает официальный сайт мэра Москвы.