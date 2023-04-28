Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках

О восьмибалльных пробках вечером в пятницу, 28 апреля, предупредили жителей Москвы в пресс-службе столичного Дептранса. Движение будет затруднено в основном на центральных улицах города, Садовом кольце, ТТК и МКАД.
Дорожные заторы прогнозируются из-за строительных работ, которые проходят на 14, 27, 32 и 85 километрах МКАД. Дорогу ремонтируют и на Проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Каширском шоссе, ТТК и Кутузовском тоннеле. Кроме того, по данным синоптиков, в столице прогнозируется гроза.
Гостей и жителей города просят пересесть на городской транспорт в часы пик.
Ранее из-за перекрытия центра города в Москве [прогнозировали](https://moslenta.ru/news/city/devyatiballnykh-probkakh-27-04-2023.htm девятибалльные пробки. По итогу вечером 27 апреля они достигли десяти баллов.