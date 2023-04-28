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1 час назад

Более 700 тысяч квадратных метров жилья построят на юго‑западе Москвы по реновации

Москва24иещё 6

Свыше 700 тысяч квадратных метров жилья в настоящее время проектируется и строится на юго западе Москвы в рамках реализации программы реновации, заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Более 700 тыс. кв. м жилья построят на юго‑западе Москвы по реновации
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Он уточнил, что в данную программу входят 520 домов в ЮЗАО общей площадью квартир 1907,9 тысячи квадратных метров.

"Общий объем проектируемого и строящегося жилья на юго-западе столицы составляет 715,1 тысячи квадратных метров, из них более половины на месте снесенных или подлежащих демонтажу домов старого жилого фонда", – отметил заммэра.

Бочкарев добавил, что новые квартиры смогут получить примерно 25 тысяч граждан.

В свою очередь, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в Юго-Западном административном округе в рамках программы были введены в эксплуатацию 32 дома, из которых 31 – передан под заселение.

Он уточнил, что на сегодняшний день жители 70 домов старого жилого фонда в этой части Москвы переехали или уже переезжают. Всего в новые квартиры уже заселились свыше 10 тысяч москвичей, еще 950 граждан готовят соответствующую документацию.

Ранее сообщалось, что новый дом по программе реновации построят в Лосиноостровском районе Москвы. Площадь здания составит около 15 тысяч квадратных метров. Фасады новостройки планируют облицевать керамогранитными плитами в светло-бежевой цветовой гамме.

Территорию вокруг новостройки благоустроят, в местах пересечения тротуаров сделают более низкие бортовые камни. Дом будет рассчитан на 161 квартиру, пять из которых сделают для маломобильных москвичей. В них установят расширенные дверные проемы и большие холлы, розетки и выключатели сделают ниже стандартного уровня.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Левкин,
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