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Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером

Столичный Дептранс призвал автомобилистов пользоваться общественным транспортом из-за девятибалльных пробок. Об этом говорится в Телеграм-канале департамента.

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
© РИА Новости

Так, по данным ЦОДД, в четверг вечером в Москве ожидаются пробки до 9 баллов. Движение будет местами затруднено. В основном автомобилисты столкнутся со сложностями в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Как уточняется, движение будет осложнено из-за мелких аварий, а также строительных работ. Движение уже ограничено на проспекте Мира, Каширском шоссе, ТТК, Кутузовском тоннеле и других магистралях.

Напомним, непростая ситуация на дорогах была и в среду. Вечером пробки на некоторых участках достигали 8 баллов. Дептранс просит автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения.

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