Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером

Столичный Дептранс призвал автомобилистов пользоваться общественным транспортом из-за девятибалльных пробок. Об этом говорится в Телеграм-канале департамента.

Так, по данным ЦОДД, в четверг вечером в Москве ожидаются пробки до 9 баллов. Движение будет местами затруднено. В основном автомобилисты столкнутся со сложностями в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Как уточняется, движение будет осложнено из-за мелких аварий, а также строительных работ. Движение уже ограничено на проспекте Мира, Каширском шоссе, ТТК, Кутузовском тоннеле и других магистралях.