Москвичам рассказали о работе камер видеофиксации на МКАД

Водители и страховые компании теперь могут получить видео аварии на МКАД. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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— ЦОДД и страховые компании при участии Российского союза автостраховщиков подписали соглашения о возможности по ОСАГО запрашивать видео ДТП с камер на МКАД. Уже присоединились компании, выдающие 90 процентов страховых полисов. Мы предоставляем видео аварии с камер на МКАД, — сказал он.

Данное решение позволяет снизить уровень аварийности в Москве: в частности, на МКАД снизилось число ДТП на 30 процентов с начала года, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

К слову, с начала апреля благодаря новой системе видеоаналитики на МКАД были спасены три пешехода. Новые камеры, данные с которых обрабатываются нейросетью, способны выявить 13 различных типов происшествий, среди которых попадание пешехода или посторонних предметов на проезжую часть, возгорание и прочие.