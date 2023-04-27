На выходных в Москву вернется прохладная погода и дожди
Прохладная погода и дожди ожидаются в Москве на выходных. Воздух прогреется максимум до 15 градусов, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Будет прохладная погода. В четверг наблюдается кратковременный всплеск тепла, а на выходных будет 10-15 градусов максимум. В субботу будет около 12 градусов, а в воскресенье немного потеплеет, до 15 градусов. Ночами будет свежо, от 1 до 6 градусов. И дожди", - рассказал он.
По словам Тишковца, в субботу дождей будет больше, а в воскресенье ситуация улучшится.
"То есть в субботу лучше сидеть дома, а в воскресенье можно погулять", - добавил он.