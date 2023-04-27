$81.63+0.0890.14+0.11

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов

В аэропортах Москвы в четверг, 27 апреля, произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 20 лайнеров произошел не по расписанию. Об этом сообщается на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов
© РИА Новости

Согласно опубликованной информации, в аэропорту Внуково задержаны два рейса, отменено — семь, в Домодедово изменено время вылета шести самолетов, два были отменены. В Шереметьево задержали отправление еще трех воздушных судов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

25 апреля дрон-разведчик едва не сорвал взлет российского пассажирского лайнера в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел с самолетом, направлявшимся из Москвы во Владикавказ. Неизвестный летательный аппарат двигался точно по траектории движения воздушного судна.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий