В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов

В аэропортах Москвы в четверг, 27 апреля, произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 20 лайнеров произошел не по расписанию. Об этом сообщается на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Согласно опубликованной информации, в аэропорту Внуково задержаны два рейса, отменено — семь, в Домодедово изменено время вылета шести самолетов, два были отменены. В Шереметьево задержали отправление еще трех воздушных судов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.