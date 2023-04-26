Собянин: 90 процентов москвичей будут жить возле станций метро
В ближайшее время завершится строительство 30 станций, что позволит 90 процентам москвичей жить возле метро. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, город реализует сразу несколько инфраструктурных проектов с целью избежать транспортного коллапса. В частности, речь идет о строительстве Московского центрального кольца (МЦК), Московского центрального диаметра (МЦД) и новых станций метро.
— В ближайшие годы будет построено еще 30 новых станций метро и 90 процентов москвичей будет жить рядом со станциями метрополитена. Мало построить — надо обеспечить хорошим транспортом, что мы и сделали, создав, по сути дела, образцы метровагонов, одни из самых лучших в мире, — рассказал Собянин, чьи слова приводит сайт мэра Москвы.
Запуск МЦД-4 позволит сократить интервал движения поездов в Новой Москве в полтора–два раза, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Она будет включать шесть станций: Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец.