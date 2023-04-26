Собянин: 90 процентов москвичей будут жить возле станций метро

— В ближайшие годы будет построено еще 30 новых станций метро и 90 процентов москвичей будет жить рядом со станциями метрополитена. Мало построить — надо обеспечить хорошим транспортом, что мы и сделали, создав, по сути дела, образцы метровагонов, одни из самых лучших в мире, — рассказал Собянин, чьи слова приводит сайт мэра Москвы.