«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

© мослента

Предупреждение в столице вступит в силу в четверг, 27 апреля, с 12:00, и продлится до 20:00. Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду. На час дольше аналогичное предупреждение будет действовать на территории Подмосковья — до 21:00 27 апреля.

Синоптики рассказали, что в этот день в столице ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. Столбики термометра будут показывать 19-21 градусов тепла.